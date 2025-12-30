Скидки
Фьюри считает, что Усик может оказаться от пояса WBC ради боя с Уайлдером

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о возможном поединке украинского боксёра Александра Усика с Деонтеем Уайлдером.

«Я не думаю, что Усик будет боксировать с кем-либо из WBC, потому что на этих боях не заработать. Сможет ли он заработать на поединках с Агитом Кабайелом или с Лоуренсом Околи? Нет. Когда ты заработал кучу денег на боях с Тайсоном Фьюри, ты не захочешь возвращаться к боям за небольшие деньги. Поэтому он рассматривает бой с Уайлдером.

Он может отказаться от титула WBC, как он отказался от титула WBO, и Агит станет полноправным чемпионом мира. Он сможет провести защиту против Околи или против Мозеса Итаумы», – приводит слова Фьюри DAZN.

