Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян прокомментировал слова Даны Уайта о возможном увольнении бойца из UFC

Царукян прокомментировал слова Даны Уайта о возможном увольнении бойца из UFC
Комментарии

Российско-армянский боец смешанных единоборств Арман Царукян признался, что в данный момент между ним и UFC нет никакого конфликта.

«Дана Уайт говорил, что мог уволить меня после истории с Исламом Махачевым? Они думали, что у меня проблема с весогонкой. Думали, что я не мог сделать вес, из-за этого придумал травму спины. Я говорю: «Ну если вы так думали, у вас же доктор был. Отправьте на МРТ, пусть проверит спину». С весом у меня никогда проблем не было. Я не самый большой легковес. Потом вышла информация, что проблемы не с весом, не травма, а просто не выдержал нагрузку в контексте боя за титул – по ответственности. Сейчас всё хорошо, надеюсь, летом уже подерусь», – сказал Царукян на канале FIGHT SHOW в YouTube.

Напомним, в январе 2025 года Арман выбыл из боя с чемпионом с Исламом Махачевым из-за травмы спины. Ислам тогда был чемпионом организации в лёгком весе.

Материалы по теме
«Такие, как ты, на меня заявления писали». Что не поделили Шара Буллет и Царукян
«Такие, как ты, на меня заявления писали». Что не поделили Шара Буллет и Царукян

Битва взглядов Царукяна и Шары Буллета перед грэпплинг-схваткой:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android