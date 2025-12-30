Царукян прокомментировал слова Даны Уайта о возможном увольнении бойца из UFC

Российско-армянский боец смешанных единоборств Арман Царукян признался, что в данный момент между ним и UFC нет никакого конфликта.

«Дана Уайт говорил, что мог уволить меня после истории с Исламом Махачевым? Они думали, что у меня проблема с весогонкой. Думали, что я не мог сделать вес, из-за этого придумал травму спины. Я говорю: «Ну если вы так думали, у вас же доктор был. Отправьте на МРТ, пусть проверит спину». С весом у меня никогда проблем не было. Я не самый большой легковес. Потом вышла информация, что проблемы не с весом, не травма, а просто не выдержал нагрузку в контексте боя за титул – по ответственности. Сейчас всё хорошо, надеюсь, летом уже подерусь», – сказал Царукян на канале FIGHT SHOW в YouTube.

Напомним, в январе 2025 года Арман выбыл из боя с чемпионом с Исламом Махачевым из-за травмы спины. Ислам тогда был чемпионом организации в лёгком весе.

Битва взглядов Царукяна и Шары Буллета перед грэпплинг-схваткой: