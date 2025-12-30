Махачев стал бойцом года по версии MMAFighting, Пётр Ян занял третье место

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев стал лучшим бойцом 2025 года по версии издания MMAFighting.

Второе место в рейтинге заняла Валентина Шевченко, третье место досталось другому россиянину — Петру Яну. В пятёрку также вошли Мераб Двалишвили и Джошуа Ван.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на своём счету Ислам имеет 28 побед и одно поражение. В своём последнем поединке, проходившем на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США), Махачев встречался с австралийцем Джеком Делла Маддаленой и победил его единогласным решением судей. За счёт этой победы Махачев стал чемпионом промоушена в полусреднем весе и 11-м двойным чемпионом UFC в истории лиги.