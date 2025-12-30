Скидки
Фанаты собрали более $ 180 тыс. на строительство мечети в честь погибшего тренера Джошуа

Фанаты собрали более $ 180 тыс. на строительство мечети в честь погибшего тренера Джошуа
Организация SPOT Project собрала более $ 180 тыс. за сутки на строительство мечети в честь Кевина Айоделе, тренера бывшего чемпиона мира по боксу Энтони Джошуа. Об этом сообщает TMZ.

Айоделе погиб в смертельном ДТП, произошедшем накануне в Нигерии. В аварии, кроме Айоделе, погиб ещё один тренер Энтони — Сина Гами.

«Латц пользовался широким уважением в общине не только за свою преданность фитнесу и здоровому образу жизни, но и за глубокую приверженность благотворительности и постоянную память о загробной жизни.

Его регулярные визиты глубоко тронули сирот и детей из SPOT. Он всегда был рядом с тёплой улыбкой, устанавливал с ними искренние связи и поддерживал детей с помощью занятий спортом, ободрения и заботы», — гласит сообщение на сайте по сбору средств.

Напомним, авария произошла на трассе Лагос — Ибадан, когда внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, врезался в стоявший на дороге грузовик.

