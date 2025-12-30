Видео: чемпион UFC Пётр Ян окунулся в снег в одних шортах

Известный российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян показал, как закаляется, лёжа в снегу.

«Всем хорошего дня», – пожелал на видео Пётр.

Российский чемпион UFC Пётр Ян окунулся в снег в одних шортах:

Напомним, Ян вернул чемпионский пояс UFC после победы в реванше с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Бой состоялся на турнире UFC 323 в ночь с 6 на 7 декабря мск в Лас-Вегасе (США). Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу россиянина единогласным решением судей. Всего на счету Петра 20 побед, семь из которых были добыты нокаутом, и пять поражений.