«Это моё мнение». Царукян назвал причину, почему UFC «притормозил» его карьеру

Боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян высказал мнение, что после сделки с Paramount Pictures UFC стало невыгодно иметь ещё одного чемпиона из России.

«Конечно, обидно, когда ты не дерёшься за титул, ты достоин этого. Но надо же понимать, что у организации свои планы, и это большой маркетинг, большой бизнес. Они подписали большой контракт с Paramount, и им нужны американские чемпионы, англичане. И это моё мнение — я думаю, что ещё один чемпион из России… пять-шесть поясов будет в России. Я думаю, что за счёт этого они чуть притормозили меня», — сказал Царукян в интервью на телеграм-канале «Mash на спорте».

Битва взглядов Царукяна и Шары Буллета перед грэпплинг-схваткой: