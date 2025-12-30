Мойкано: за бой с Махачевым я получил самый большой гонорар в карьере

Бразильский боец UFC Ренато Мойкано высказался о своём поединке с российским чемпионом лиги Исламом Махачевым.

«Я уже делал вес, когда мне сказали, что мне предстоит драться с чемпионом. Но Исламу нет равных, он лучший или второй лучший боец в UFC. Я считаю его номером один. На титульный бой нужно было сделать вес без погрешностей, так что я сидел в ванной и плакал с мыслью: «Я стану чемпионом». Я много заработал за тот бой. Я смог согласовать новые условия контракта, так что за поединок с Исламом я получил самый большой гонорар в карьере. Это были деньги, которые изменили мою жизнь.

Какие бы деньги мне ни заплатили, я был расстроен и разочарован. Я думал, что настал мой момент. Это была идеальная концовка для всего моего пути. В ММА у каждого есть шанс. Представьте, если бы я нокаутировал Ислама? Это было бы мощно. И это могло случиться!» — приводит слова Мойкано пресс-служба UFC.