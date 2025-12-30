Скидки
Видео: Хабиб Нурмагомедов и Хамзат Чимаев встретились в Дубае

Видео: Хабиб Нурмагомедов и Хамзат Чимаев встретились в Дубае
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и действующий обладатель титула промоушена в среднем дивизионе Хамзат Чимаев встретились в Дубае (ОАЭ). Спортсмены пересеклись на Всемирном спортивном саммите.

Хабиб Нурмагомедов и Хамзат Чимаев встретились в Дубае:

Саммит проходил с 29 по 30 декабря. Цель мероприятия — обсудить будущее спорта, укрепление сотрудничества, инновации, развитие спорта как драйвера социальных и экономических изменений, а также мотивировать молодое поколение и способствовать раскрытию его потенциала.

Ранее Нурмагомедов объяснил, почему в UFC решил взять прозвище Орёл.

