«Многие быстро от тебя отвернутся». Аспиналл — о критике после боя с Ганом

«Многие быстро от тебя отвернутся». Аспиналл — о критике после боя с Ганом
32-летний английский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) Том Аспиналл высказался о критике, которую он получил после титульного боя с Сирилем Ганом.

«Люди быстро могут от тебя отвернуться. Об этом постоянно говорят. Как только ты достигнешь вершины, многие начнут завидовать и захотят стащить тебя обратно вниз. Я никогда раньше с таким не сталкивался, но люди быстро отворачиваются от тебя и публично осуждают, даже если они твои друзья. Возможно, дело в том, что на самом деле они тебе не друзья», — сказал Аспиналл на YouTube-канале One on One MMA.

В свою последнем бою Том сражался с французским тяжеловесом Сирилем Ганом за свой титул. Их поединок состоялся в октябре и возглавил турнир UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ), но был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз со стороны француза.

