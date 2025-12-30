Поединок по грэпплингу между Царукяном и Шарой Буллетом завершился вничью

Завершился поединок по грэпплингу между Арманом Царукяном и Шарабутдином Магомедовым, известным как Шара Буллет. Схватку провели по правилам сабмишн-онли с продолжительностью в шесть минут. Спортсмены не уложились в это время, поэтому поединок признали ничейным. Противостояние прошло в Ереване (Армения) под эгидой промоушена HYPE FC.

Фото: Кадр из видео

Оба бойца выступают в UFC. Царукян является бойцом лёгкой весовой категории (до 70 кг). Шара Буллет дерётся в среднем дивизионе (84 кг).

В рамках смешанных единоборств Магомедов к настоящему моменту принял участие в 17 поединках, в которых одержал 16 побед, 12 из которых добыты нокаутом, и потерпел одно поражение. На счету Царукяна в ММА 23 победы (девять – нокаутом) при трёх поражениях.

Ранее Царукян высказался о возможном бое между Чимаевым и Шарой Буллетом.

Материалы по теме Царукян высказался о возможном бое между Чимаевым и Шарой Буллетом

Арман Царукян показал свой «лёгкий завтрак»: