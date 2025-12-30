«Победа дружбы народов». Шара Буллет — о ничейном исходе схватки с Царукяном

Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, высказался о ничейном исходе поединка с Арманом Царукяном. Спортсмены сражались в Ереване (Армения) под эгидой промоушена HYPE FC.

«Все мне говорили, что у меня слабая борьба. Но надеюсь, что эта ступенька будет шагом для меня. К сожалению, завершилось всё вничью. Но эта ничья – победа дружбы народов. Спасибо всем добрым мужикам по всему миру. Шесть минут всего было. Я не успел своё сделать. Думал, что Арман закислится. Но он кардиомашина. Несколько раз меня перевёл. Поздравляю с таким выступлением. Но по новым правилам MMA такой тейкдаун не считается. Реванш! Я хочу реванш, Арман. По любым правилам», — сказал Шара Буллет после схватки.

В рамках смешанных единоборств Магомедов к настоящему моменту принял участие в 17 поединках, в которых одержал 16 побед, 12 из которых добыты нокаутом, и потерпел одно поражение. На счету Царукяна в ММА 23 победы (девять – нокаутом) при трёх поражениях.