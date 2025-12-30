Скидки
«Это не те правила». Царукян — после ничьей в схватке по грэпплингу с Шарой Буллетом
Комментарии

Российско-армянский боец смешанных единоборств Арман Царукян прокомментировал схватку по грэпплингу с Шарабутдином Магомедовым, известным как Шара Буллет. Поединок был признан ничейным. Спортсмены сражались в Ереване (Армения) под эгидой промоушена HYPE FC.

«Правила были онли сабмишен и шесть минут. Это не те правила, в которых мне удобно бороться. Надеюсь, мы сделали хорошее шоу и порадовали людей», — сказал Царукян после схватки.

Напомним, оба бойца выступают в промоушене UFC. Царукян является бойцом лёгкой весовой категории (до 70 кг). Шара Буллет дерётся в среднем дивизионе (84 кг).

Поединок по грэпплингу между Царукяном и Шарой Буллетом завершился вничью

Битва взглядов Царукяна и Шары Буллета перед грэпплинг-схваткой:

