Арману Царукяну подарили квартиру в Армении

Арману Царукяну подарили квартиру в Армении
Комментарии

29-летний боец и первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян получил в подарок квартиру в Ереване после поединка с популярным российским представителем UFC, выступающим в среднем весе, Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, схватка была признана ничейной. Спортсмены сражались в Ереване (Армения) под эгидой промоушена HYPE FC.

Оба бойца выступают в UFC. Царукян является бойцом лёгкой весовой категории (до 70 кг). Шара Буллет дерётся в среднем дивизионе (84 кг).

В рамках смешанных единоборств Магомедов к настоящему моменту принял участие в 17 поединках, в которых одержал 16 побед, 12 из которых добыты нокаутом, и потерпел одно поражение. На счету Царукяна в ММА 23 победы (девять – нокаутом) при трёх поражениях.

