Царукян отреагировал на требования реванша от Шары Буллета после их схватки по грэпплингу

Российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян отреагировал на требования реванша со стороны Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, после их поединка по грэпплингу. Спортсмены сражались в Ереване (Армения) под эгидой промоушена HYPE FC.

«Если Шара хочет реванш, может сделать 10 минут грэпплинга и онли-сабмишен. Чтобы был победитель. И уже не было необходимости в реванше», — сказал Арман Царукян после схватки.

Напомним, схватка проходила по правилам сабмишен-онли с продолжительностью в шесть минут. Спортсмены не уложились в это время, поэтому поединок признали ничейным.

Битва взглядов Царукяна и Шары Буллета перед грэпплинг-схваткой: