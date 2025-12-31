Старший брат Царукяна рассказал, что в детстве у семьи не было денег даже на борцовки

Старший брат первого номера рейтинга UFC в лёгком весе Армана Царукяна Артур Царукян рассказал, что семья будущего бойца в детстве жила очень скромно и у них не было денег даже на борцовки.

— Артур, какая у тебя была реакция, когда Шара сказал: «Я воровал алюминий, чтобы накопить на перчатки, в то время как ты жил другой жизнью»?

— Многие думают, что мы родились в золоте… Ну, равняться тем, насколько ты хуже жил, я не знаю, такое себе. Мы могли бы рассказать многое о том, как жили раньше. Но зачем? Думаю, все мы прошли через этот этап в нашей жизни, когда были моложе. У нас даже не было обуви для борьбы. В то время мы жили в сельской местности, в своего рода «гетто». Поэтому когда приехали в центр города и увидели парней в борцовских ботинках Asics, это произвело на нас огромное впечатление. Тогда это было как Louis Vuitton сейчас! Но мы это не афишируем, не говорим. Парни гордятся, что с таких низов вышли. Это очень похвально в любом случае, — сказал Артур Царукян в интервью для аккаунта Red Corner MMA в социальной сети Х.