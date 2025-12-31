Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Старший брат Царукяна рассказал, что в детстве у семьи не было денег даже на борцовки

Старший брат Царукяна рассказал, что в детстве у семьи не было денег даже на борцовки
Комментарии

Старший брат первого номера рейтинга UFC в лёгком весе Армана Царукяна Артур Царукян рассказал, что семья будущего бойца в детстве жила очень скромно и у них не было денег даже на борцовки.

— Артур, какая у тебя была реакция, когда Шара сказал: «Я воровал алюминий, чтобы накопить на перчатки, в то время как ты жил другой жизнью»?
— Многие думают, что мы родились в золоте… Ну, равняться тем, насколько ты хуже жил, я не знаю, такое себе. Мы могли бы рассказать многое о том, как жили раньше. Но зачем? Думаю, все мы прошли через этот этап в нашей жизни, когда были моложе. У нас даже не было обуви для борьбы. В то время мы жили в сельской местности, в своего рода «гетто». Поэтому когда приехали в центр города и увидели парней в борцовских ботинках Asics, это произвело на нас огромное впечатление. Тогда это было как Louis Vuitton сейчас! Но мы это не афишируем, не говорим. Парни гордятся, что с таких низов вышли. Это очень похвально в любом случае, — сказал Артур Царукян в интервью для аккаунта Red Corner MMA в социальной сети Х.

Материалы по теме
Предновогодняя суета. Царукян и Буллет устроили «разборку» в Ереване
Предновогодняя суета. Царукян и Буллет устроили «разборку» в Ереване
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android