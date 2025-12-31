Скидки
Фото: Хабиб Нурмагомедов встретился с Робби Кином

Фото: Хабиб Нурмагомедов встретился с Робби Кином
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с болельщиками свежей фотографией. Экс-боец показал, как встретился с экс-нападающим сборной Ирландии Робби Кином.

Фото: Из личного архива Робби Кина

Хабиб является одним из самых успешных бойцов в истории смешанных единоборств. Многими специалистами называется величайшим. За время карьеры в ММА Нурмагомедов провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта. Глава лиги не раз пробовал уговорить россиянина возобновить карьеру, но тот заявлял, что решение уйти окончательное.

