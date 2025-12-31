Скидки
Деметриус Джонсон усомнился в честности претендентства Диего Лопеса

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон усомнился в обоснованности нового шанса бразильца Диего Лопеса на титульный бой в легчайшем весе, задавшись вопросом, продвигает ли UFC бойцов по спортивному принципу или из-за их популярности.

«Я считаю, что Алекс Волкановски выиграл этот бой [против Диего Лопеса] с большим преимуществом. Мы делаем это ради популярности или ради того, чтобы определить, кто лучше? Именно здесь я начинаю сомневаться в легитимности того, что мы называем этим видом спорта. Вот почему я всегда говорю, что это не совсем спорт. Это выбор и отбор. Я буду продвигать этого спортсмена, потому что он имеет рынок», — заявил Джонсон в видео на своём YouTube-канале Mighty.

