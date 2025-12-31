Арман Царукян: в 2026 году стану чемпионом, титул привезу в Россию

Боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян выразил уверенность, что в 2026 году завоюет чемпионский пояс UFC. Спортсмен выступает в лёгкой весовой категории.

«По моему мнению, в 2026 году я стану чемпионом. Это, скорее всего, будет летом. Но я держу себя в форме, могу подраться 24 января за временный титул. Кто знает, может, завтра позвонят, скажут: «Джастин Гэтжи повредил ногу, колено. Сможешь выступить?» Я, конечно же, соглашусь и 24-го выиграю титул, 25-го привезу в Россию», — сказал Царукян в интервью в телеграм-канале «Mash на спорте».

На счету Царукяна в смешанных единоборствах 26 поединков, в которых он одержал 23 победы и потерпел три поражения.

Главные новости дня: