Арман Царукян объяснил, как ощущал разницу в весе в схватке с Шарой Буллетом

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян объяснил, как разница в весовых категориях повлияла на его схватку по грэпплингу с Шарабутдином Магомедовым (Шара Буллет), которая завершилась вничью 30 декабря в Ереване.

«Конечно, разницу в размерах можно почувствовать. Когда я впервые попытался его бросить, он упал на меня, потому что это было немного необычно. Но парней моего веса я бросаю с лёгкостью, а когда он упал на меня, мне пришлось скорректировать свои действия», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Арман Царукян выступает в UFC в лёгком весе (до 70 кг), тогда как Шара Буллет — боец среднего дивизиона (до 84 кг). Для Царукяна это было первое выступление на родине в Армении.