Арман Царукян высказался о возможном поединке по грэпплингу с Исламом Махачевым

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян поделился мыслями о потенциальной схватке по грэпплингу с чемпионом промоушена в полусреднем весе Исламом Махачевым. По мнению Царукяна, в ближайшее время такой поединок едва ли возможен.

– Ислам Махачев заявлял, что не заинтересован в схватке по грэпплингу с тобой, потому что он не заработает тех денег, которые он бы заработал за чемпионский бой по правилам MMA в UFC. Интересно, для того чтобы ты закрыл вопрос, так скажем, с Исламом, общими усилиями готовы были бы найти инвестора, может быть, чтобы эта схватка состоялась?
– В ближайшее время эта схватка точно не состоится, так как Ислам зарабатывает очень большие деньги в UFC, и я не думаю, что кто-то сможет заплатить эти деньги на данный момент, — сказал Царукян на видео, которым поделился портал Red Corner MMA в социальных сетях.

