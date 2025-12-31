Скидки
Хабиб Нурмагомедов снялся в шуточном скетче с украденной сумочкой

В социальных сетях появился шуточный скетч, в котором девушка разыгрывает ситуацию с кражей сумочки и просит «помощи» у бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

В первом кадре автор видео делает вид, что у неё выхватывают сумку. Во втором кадре она уже обращается к Хабибу с просьбой посмотреть в камеру, который тут же с серьёзным взглядом смотрит в сторону оператора.

Хабиб является одним из самых успешных бойцов в истории смешанных единоборств. Многими специалистами называется величайшим. За время карьеры в ММА Нурмагомедов провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта. Глава лиги не раз пробовал уговорить россиянина возобновить карьеру, но тот заявлял, что решение уйти окончательное.

Хабиб Нурмагомедов — о UFC: они хотят трэш-ток и шоу, но это спорт
