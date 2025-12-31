Альберт Батыргазиев сделал заявление о паузе в профессиональной карьере

Чемпион Олимпийских игр 2020 года, четырёхкратный чемпион России (2017, 2018, 2019, 2020) россиянин Альберт Батыргазиев принял решение приостановить профессиональную карьеру. Спортсмен подчеркнул, что решение далось ему нелегко, и теперь он сосредоточится на проектах вне ринга, в том числе на развитии спортивной инфраструктуры в родных регионах.

«Хочу честно рассказать о своих планах. Многие спрашивают про дальнейшую карьеру. Сейчас я принял решение взять сознательную паузу в профессиональной карьере. Для меня бокс был и остаётся огромной частью жизни. Поэтому этот выбор сейчас очень нелёгкий. Вся моя спортивная жизнь — это гонка к вершинам: четыре чемпионства России, олимпийская медаль в Токио и затем переход в профессионалы, где я шёл без поражений. Последний бой 2 июля стал для меня поворотным. Первое поражение заставило взглянуть на многие вещи по-другому. АльхамдулиЛлях за этот год. Благодарю Аллаха за испытания и милости, которые помогли мне стать лучше.

Поскольку я всегда чувствовал ответственность не только на ринге, но и перед обществом — сейчас пришло время активнее заняться проектами, которые давно планировал, например, поддержкой развития спортивной инфраструктуры в родных регионах. Это не значит, что я прощаюсь с рингом. Я остаюсь действующим боксёром. Но сейчас вся моя работа вне его.

Благодарю каждого за невероятную поддержку на этом пути: и в моменты триумфа, и в момент испытания. Она даёт силы. Обещаю, что эта новая глава будет такой же честной и целеустремлённой. Я не прощаюсь, я просто говорю «до свидания». Ваш Альберт Батыргазиев», — написал спортсмен на своей странице в социальных сетях.

В июле Альберт потерпел первое поражение на профессиональном ринге в поединке с британцем Джеймсом Диккенсом.

