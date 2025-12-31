«Он не боролся». Арман Царукян оценил Шару Буллета после их схватки по грэпплингу

Боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян поделился впечатлениями после ничьей в поединке по грэпплингу с Шарабутдином Магомедовым, известным как Шара Буллет. Спортсмены сражались в Ереване (Армения) под эгидой промоушена HYPE FC.

– Впечатления после схватки?

– Впечатления нормальные. Я ожидал либо сабмишн, либо ничью. Проиграть я никак не мог, потому что знал, что Шара будет просто избегать борьбу, бегать шесть минут.

– Чья инициатива была, чтобы правила были в формате сабмишн-онли?

– Инициатива организации, но там должно было больше времени быть. Но Шара хотел пять минут, потом мы как-то договорились на шесть минут. Моя задача была сделать так, чтобы он подустал и потом его финишировать. Но он не боролся, просто стоял, защищался от канатов и выполнил свою работу на 100%, а я чуть не доработал, – сказал Арман на канале Red Corner MMA в YouTube.

Битва взглядов Царукяна и Шары Буллета перед грэпплинг-схваткой: