Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он не боролся». Арман Царукян оценил Шару Буллета после их схватки по грэпплингу

«Он не боролся». Арман Царукян оценил Шару Буллета после их схватки по грэпплингу
Комментарии

Боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян поделился впечатлениями после ничьей в поединке по грэпплингу с Шарабутдином Магомедовым, известным как Шара Буллет. Спортсмены сражались в Ереване (Армения) под эгидой промоушена HYPE FC.

– Впечатления после схватки?
– Впечатления нормальные. Я ожидал либо сабмишн, либо ничью. Проиграть я никак не мог, потому что знал, что Шара будет просто избегать борьбу, бегать шесть минут.

– Чья инициатива была, чтобы правила были в формате сабмишн-онли?
– Инициатива организации, но там должно было больше времени быть. Но Шара хотел пять минут, потом мы как-то договорились на шесть минут. Моя задача была сделать так, чтобы он подустал и потом его финишировать. Но он не боролся, просто стоял, защищался от канатов и выполнил свою работу на 100%, а я чуть не доработал, – сказал Арман на канале Red Corner MMA в YouTube.

Материалы по теме
Предновогодняя суета. Царукян и Буллет устроили «разборку» в Ереване
Предновогодняя суета. Царукян и Буллет устроили «разборку» в Ереване

Битва взглядов Царукяна и Шары Буллета перед грэпплинг-схваткой:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android