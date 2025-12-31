Скидки
Виктор Дроздов подал в отставку с поста президента Союза ММА России

Виктор Дроздов подал в отставку с поста президента Союза ММА России
Виктор Дроздов покинул пост президента Союза ММА России. Дроздов возглавлял Союз с декабря 2023 года, сменив на этом посту легендарного бойца Фёдора Емельяненко. О его решении сообщил вице-президент организации Андрей Терентьев.

«О причинах лучше спрашивать у него. Возможно, посчитал, что не справился с управлением, не знаю», — приводит слова вице-президента Союза ММА России Андрея Терентьева «Матч ТВ».

Отчётно-выборная конференция организации назначена на 17 февраля. По словам Терентьева, заявления от кандидатов на пост президента пока не поступали. Документы необходимо подать за месяц до проведения конференции.


