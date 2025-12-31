«Шума набрали, как бой UFC». Царукян высказался о возможном реванше с Шарой Буллетом

Российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян ответил на вопрос по поводу потенциального реванша с Шарабутдином Магомедовым, известным как Шара Буллет. Вчера, 30 декабря, спортсмены провели поединок по грэпплингу, который завершился вничью.

– А вторая схватка нужна с Шарой по другим правилам?

– Да, почему нет? Хороший хайп. Мы делаем хайп, люди радуются. Шума такого набрали, как бой UFC, — сказал Арман на канале Red Corner MMA в YouTube.

Также Царукян добавил, что поединок со средневесом потребовал небольших корректировок в тактике. Сам Арман в UFC выступает в лёгкой весовой категории.

