Видео: чемпион WWE СМ Панк повторил фирменный приём Джона Сины

47-летний популярный рестлер и чемпион WWE в тяжёлом весе Филлип Брукс, известный под псевдонимом СМ Панк, во время новогоднего хаус-шоу промоушена в США повторил фирменный приём легендарного рестлера Джона Сины, завершившего в декабре карьеру.

Во время поединка с австралийцем Бронсоном Ридом Панк под овации толпы провёл на сопернике приём «Файв накл шафл».

В своём последнем бою Джон Сина сразился с австрийским рестлером Гюнтером и проиграл после удушающего «слипера». За время своей карьеры Сина стал абсолютным рекордсменом промоушена по количеству главных титулов — 17. Также является обладателем «Большого шлема».