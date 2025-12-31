Скидки
Бокс/ММА

«Люблю вас». Звезда WWE отказался подписывать титул промоушена-конкурента

«Люблю вас». Звезда WWE отказался подписывать титул промоушена-конкурента
Комментарии

48-летний американский рестлер Эй Джей Стайлз во время новогоднего хаус-шоу промоушена World Wretling Entertainment (WWE) отказался оставить автограф на титуле бренда-конкурента All Wrestling Entertainment (AEW).

Эй Джей возвращался после поединка за кулисы и решил уделить внимание фанатам, оставив части из них автографы. Один из поклонников протянул Стайлзу титул AEW, что посмешило окружающих. Эй Джей взял пояс в руки и спросил, кому он принадлежит, а затем сказал: «Ник, Мэт, я люблю вас. Но не буду подписывать это».

Ник и Мэтт Джексон, выступающие под именем Янг Бакс, являются одними из центральных звёзд AEW, а также друзьями Эй Джей Стайлза.

Комментарии
