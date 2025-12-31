Скидки
Видео: чемпион WWE СМ Панк стал ведущим гендер-пати фанатов на шоу промоушена

Видео: чемпион WWE СМ Панк стал ведущим гендер-пати фанатов на шоу промоушена
47-летний популярный рестлер и чемпион WWE в тяжёлом весе Филлип Брукс, известный под псевдонимом СМ Панк, во время новогоднего хаус-шоу промоушена в США стал ведущим гендер-пати фанатов после своего поединка на арене.

СМ Панк после того как провёл свой поединок с австралийцем Бронсоном Ридом, пошёл поблагодарить фанатов, когда заметил в руках одной поклонницы плакат с просьбой объявить пол ребёнка, которым она беременна. СМ Панк взял микрофон и записку, которую ему передал муж женщины, и провёл импровизированную гендер-пати, объявив фанатам, что у них будет девочка.

Уважаемые читатели «Чемпионата», с наступающим Новым годом! Будьте счастливы в 2026 году!

