Видео: чемпион WWE СМ Панк стал ведущим гендер-пати фанатов на шоу промоушена

47-летний популярный рестлер и чемпион WWE в тяжёлом весе Филлип Брукс, известный под псевдонимом СМ Панк, во время новогоднего хаус-шоу промоушена в США стал ведущим гендер-пати фанатов после своего поединка на арене.

СМ Панк после того как провёл свой поединок с австралийцем Бронсоном Ридом, пошёл поблагодарить фанатов, когда заметил в руках одной поклонницы плакат с просьбой объявить пол ребёнка, которым она беременна. СМ Панк взял микрофон и записку, которую ему передал муж женщины, и провёл импровизированную гендер-пати, объявив фанатам, что у них будет девочка.

