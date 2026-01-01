Скидки
Легендарный рестлер WWE вернётся в промоушен в январе 2026-го — Sports Illustrated

Комментарии

55-летний американский и канадский рестлер и рок-музыкант Кристофер Ирвайн, известный под псевдонимом Крис Джерико, вернётся в популярный рестлинг-промоушен World Wrestling Entertainment (WWE) в январе 2026 года, о чём сообщил журналист Sports Illustrated Джон Альба.

«Слухи, что Джерико завершает своё пребывание в AEW, ходили месяцами, и вся индустрия предполагала, что он вернётся в WWE после более чем семилетнего отсутствия в компании. 55-летнего рестлера не было в эфире AEW с апреля, когда было обозначено, что он уходит на некоторое время.

Ранее сообщалось, что WWE готовит потенциальные творческие планы для последнего забега Джерико, теперь, похоже, они полностью запущены. Алекс Маккарти из Wrestling Intel сообщает, что Джерико не только уходит из AEW, но и его появление в WWE может произойти раньше, чем многие предполагали. В субботу вечером Маккарти отметил, что контракт Джерико с AEW истекает 31 декабря в полночь. Хотя фанаты видели логичной датой дебюта Royal Rumble в Саудовской Аравии в конце января, Маккарти сообщает, что WWE рассматривает возможность дебюта Джерико на годовщине Monday Night Raw на Netflix 5 января.

Фото: wwe.com

WWE усиливает это конкретное шоу в Бруклине (Нью-Йорк), где Брон Брейккер бросит вызов СМ Панку за титул чемпиона мира WWE в тяжёлом весе. Несколько высших руководителей AEW удивлены, что Джерико закончил с компанией и возвращается в WWE.

За время работы в AEW Джерико также дважды завоёвывал титул чемпиона мира Ring of Honor, возглавляя несколько группировок, включая Jericho Appreciation Society, The Inner Circle и The Learning Tree. Его последний матч в промоушене состоялся 6 апреля на AEW Dynasty, где он проиграл титул чемпиона мира ROH Бандидо в матче «Титул против Маски», — говорится в статье.

За время своей карьеры в WWE Джерико был участником многих главных событий турнира, выиграв следующие титулы: неоспоримый чемпион WWF (один раз), чемпион мира в тяжёлом весе (три раза), чемпион мира/чемпион WCW (два раза), интерконтинентальный чемпион (девять раз), чемпион США WWE (два раза), европейский чемпион WWF (один раз), хардкорный чемпион WWF (один раз), командное чемпионство мира (пять раз), командное чемпионство WWE (два раза).

Уважаемые читатели «Чемпионата», с Новым годом! Будьте счастливы в 2026 году!

Комментарии
