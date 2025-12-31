Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мокаев намекнул, что хочет сразиться с Сехудо и Двалишвили в промоушене Халка Хогана

Мокаев намекнул, что хочет сразиться с Сехудо и Двалишвили в промоушене Халка Хогана
Комментарии

25-летний британо-российский боец и бывший представитель UFC Мухаммад Мокаев изъявил желание сразиться в промоушене Real American Freestyle (RAF) Wrestling.

«Видел, что RAF проводит потрясающие ивенты. И я бы с удовольствием сразился с Генри Сехудо или Мерабом 😎 Что вы думаете, ребята? Это два лучших борца в легчайшем весе в ММА на данный момент», — написал Мокаев в социальной сети Х.

RAF — американский промоушен по вольной борьбе, принадлежащий Left Lane Capital. Он был основан в 2025 году Чедом Бронштейном, Терри Фрэнсис и Халком Хоганом. В соревнованиях принимают участие действующие и бывшие борцы-студенты, олимпийские чемпионы и мастера смешанных единоборств.

Материалы по теме
Символ реслинга ушёл в вечность. Халк Хоган умер, но его наследие — бессмертно
Символ реслинга ушёл в вечность. Халк Хоган умер, но его наследие — бессмертно
Материалы по теме
«Посмотрим, что сделаем с мусором дивизиона — Ковингтоном». Мухаммад — о поражении в RAF
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android