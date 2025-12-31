Мокаев намекнул, что хочет сразиться с Сехудо и Двалишвили в промоушене Халка Хогана

25-летний британо-российский боец и бывший представитель UFC Мухаммад Мокаев изъявил желание сразиться в промоушене Real American Freestyle (RAF) Wrestling.

«Видел, что RAF проводит потрясающие ивенты. И я бы с удовольствием сразился с Генри Сехудо или Мерабом 😎 Что вы думаете, ребята? Это два лучших борца в легчайшем весе в ММА на данный момент», — написал Мокаев в социальной сети Х.

RAF — американский промоушен по вольной борьбе, принадлежащий Left Lane Capital. Он был основан в 2025 году Чедом Бронштейном, Терри Фрэнсис и Халком Хоганом. В соревнованиях принимают участие действующие и бывшие борцы-студенты, олимпийские чемпионы и мастера смешанных единоборств.