Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Среди великих». Рио Фердинанд — об интервью с Хабибом Нурмагомедовым

«Среди великих». Рио Фердинанд — об интервью с Хабибом Нурмагомедовым
Комментарии

Прославленный английский футболист Рио Фердинанд высказался о российском бойце, бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.

Рио на своей странице в социальных сетях разместил фотографию с интервью, которое он брал у российского бойца в Дубае во время церемонии Globe Soccer Awards.

«Среди великих», — написал Рио Фердинанд на своей странице в социальных сетях.

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Материалы по теме
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android