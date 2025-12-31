«Среди великих». Рио Фердинанд — об интервью с Хабибом Нурмагомедовым

Прославленный английский футболист Рио Фердинанд высказался о российском бойце, бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.

Рио на своей странице в социальных сетях разместил фотографию с интервью, которое он брал у российского бойца в Дубае во время церемонии Globe Soccer Awards.

«Среди великих», — написал Рио Фердинанд на своей странице в социальных сетях.

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.