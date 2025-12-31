«38 — это много для бокса». Кроуфорд — о решении завершить карьеру

Американский непобеждённый чемпион мира в пяти весовых категориях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO), завершивший свою карьеру в декабре, объяснил своё решение.

«Мне 38. 38 — это много для бокса. Я занимаюсь боксом с семи лет. Мне больше нечего доказывать. Мне больше нечего добиваться. Что ещё могу сделать? Мне всё равно не отдадут должное, так что это даже не имеет значения», — приводит слова Кроуфорда The Ring.

Теренсу Кроуфорду 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. В 2014-м стал чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), в 2017-м – абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), в 2023-м — абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг), в 2024-м – чемпионом в первом среднем весе (до 69,9 кг), в 2025-м – абсолютным чемпионом во втором среднем весе (до 76,2 кг).