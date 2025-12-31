Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ражабали Шайдуллаев — Микуру Асакура — результаты поединка на турнире Rizin FF 31 декабря 2025 года

Ражабали Шайдуллаев защитил титул Rizin FF, доведя свою серию до 17 побед без поражений
Комментарии

В среду, 31 декабря, в Японии на стадионе «Сайтама Супер Арена» состоялся последний крупный турнир по смешанным единоборствам в 2025 году, который устроили в промоушене Rizin FF. В одном из боёв представитель Кыргызстана и чемпион в полулёгком весе Ражабали Шайдуллаев сражался с японцем Микуру Асакура.

Rizin FF 2025. Rizin FF — Shiwasu no Cho Tsuwamono Matsuri, Сайтама, Япония
Ражабали Шайдуллаев (W) — Микуру Асакура
31 декабря 2025, среда. 12:50 МСК
Микуру Асакура
Окончено
TKO
Ражабали Шайдуллаев

Шайдуллаев защитил свой титул после того, как техническим нокаутом одолел Асакуру в первом раунде. Таким образом непобеждённый Ражабали довёл число своих выигранных поединков до 17. Примечательно, что каждый из своих боёв представитель Кыргызстана заканчивал досрочно как нокаутом, так и сабмишеном.

Материалы по теме
12 боёв, которые мы хотим увидеть в 2026 году
12 боёв, которые мы хотим увидеть в 2026 году
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android