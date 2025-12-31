Ражабали Шайдуллаев защитил титул Rizin FF, доведя свою серию до 17 побед без поражений

В среду, 31 декабря, в Японии на стадионе «Сайтама Супер Арена» состоялся последний крупный турнир по смешанным единоборствам в 2025 году, который устроили в промоушене Rizin FF. В одном из боёв представитель Кыргызстана и чемпион в полулёгком весе Ражабали Шайдуллаев сражался с японцем Микуру Асакура.

Шайдуллаев защитил свой титул после того, как техническим нокаутом одолел Асакуру в первом раунде. Таким образом непобеждённый Ражабали довёл число своих выигранных поединков до 17. Примечательно, что каждый из своих боёв представитель Кыргызстана заканчивал досрочно как нокаутом, так и сабмишеном.