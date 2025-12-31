Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

СМ Панк затроллил раскритиковавшего его легендарного рестлера WWE

СМ Панк затроллил раскритиковавшего его легендарного рестлера WWE
Комментарии

47-летний популярный рестлер и чемпион WWE в тяжёлом весе Филлип Брукс, известный под псевдонимом СМ Панк, во время новогоднего хаус-шоу промоушена в США затроллил легендарного рестлера Кевина Нэша, выступавшего также под псевдонимом Дизель.

Фото: wwe.com

Нэш раскритиковал после командного поединка на шоу Raw, которое прошло в ночь на 23 декабря, сказав на своём YouTube-канале: «Я наблюдал за Панком в мейн-ивенте в прошлый понедельник. Во-первых, если ты чемпион WWE в тяжёлом весе и сражаешься в футболке, это провал. Во-вторых, его удары выглядели очень медленными. Он выглядит медлительным. Думаю, его время подошло к концу. Думаю, с него хватит».

На новогоднем хаус-шоу, которое прошло позже, Панк во время боя с Бронсоном Ридом затроллил Кевина, показав трюк с двумя футболками.

Материалы по теме
Логан Пол: в WWE драться намного сложнее, чем с Флойдом Мейвезером
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android