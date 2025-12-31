СМ Панк затроллил раскритиковавшего его легендарного рестлера WWE

47-летний популярный рестлер и чемпион WWE в тяжёлом весе Филлип Брукс, известный под псевдонимом СМ Панк, во время новогоднего хаус-шоу промоушена в США затроллил легендарного рестлера Кевина Нэша, выступавшего также под псевдонимом Дизель.

Фото: wwe.com

Нэш раскритиковал после командного поединка на шоу Raw, которое прошло в ночь на 23 декабря, сказав на своём YouTube-канале: «Я наблюдал за Панком в мейн-ивенте в прошлый понедельник. Во-первых, если ты чемпион WWE в тяжёлом весе и сражаешься в футболке, это провал. Во-вторых, его удары выглядели очень медленными. Он выглядит медлительным. Думаю, его время подошло к концу. Думаю, с него хватит».

На новогоднем хаус-шоу, которое прошло позже, Панк во время боя с Бронсоном Ридом затроллил Кевина, показав трюк с двумя футболками.