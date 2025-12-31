Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Понял, что штаны порвутся». Звезда WWE рассказал, как придумал свой финишёр

«Понял, что штаны порвутся». Звезда WWE рассказал, как придумал свой финишёр
Комментарии

40-летний Эндрю Маклин Гэллоуэй IV, известный под именем Дрю Макинтайр, выступающий в промоушене WWE, рассказал, как придумал свой финишер «клеймор».

Фото: wwe.com

«Исполнять мой финишёр? О, это прекрасное ощущение. Мой рост 203 см, вес 127 кг, обожаю просто бить людей ногой в лицо. На самом деле, этот приём появился в моём арсенале случайно. Я придумал его, когда был моложе. В юности носил узкие кожаные штаны, однажды, когда побежал, чтобы ударить кого-то в лицо обычным «биг бутом», понял, что штаны вот-вот порвутся.

Инстинктивно поднял другую ногу и попал оппоненту в лицо. А ведь я шотландец, мы не привыкли носить нижнее бельё (смеётся). Так и появился «клеймор». Я развил этот приём, и он стал приносить мне титул за титулом. Так что, говоря иначе: секрет успеха — это очень, очень узкие кожаные штаны», — приводит слова Макинтайра издание Wrestling Inc.

Материалы по теме
СМ Панк затроллил раскритиковавшего его легендарного рестлера WWE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android