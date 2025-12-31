«Понял, что штаны порвутся». Звезда WWE рассказал, как придумал свой финишёр

40-летний Эндрю Маклин Гэллоуэй IV, известный под именем Дрю Макинтайр, выступающий в промоушене WWE, рассказал, как придумал свой финишер « клеймор» .

Фото: wwe.com

«Исполнять мой финишёр? О, это прекрасное ощущение. Мой рост 203 см, вес 127 кг, обожаю просто бить людей ногой в лицо. На самом деле, этот приём появился в моём арсенале случайно. Я придумал его, когда был моложе. В юности носил узкие кожаные штаны, однажды, когда побежал, чтобы ударить кого-то в лицо обычным «биг бутом», понял, что штаны вот-вот порвутся.

Инстинктивно поднял другую ногу и попал оппоненту в лицо. А ведь я шотландец, мы не привыкли носить нижнее бельё (смеётся). Так и появился «клеймор». Я развил этот приём, и он стал приносить мне титул за титулом. Так что, говоря иначе: секрет успеха — это очень, очень узкие кожаные штаны», — приводит слова Макинтайра издание Wrestling Inc.