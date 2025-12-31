«2027». Усман Нурмагомедов оставил загадочный пост в социальных сетях

27-летний непобеждённый российский боец, действующий чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов опубликовал на своей странице в социальных сетях пост, намекающий на его возможный переход в UFC в будущем.

«2027», — коротко подписал Усман Нурмагомедов видео с двобродным братом Хабибом Нурмагомедовым.

Нурмагомедов начал свою карьеру в ММА в 2017 году и провёл 20 боёв, одержав победы во всех. Из них восемь завершились досрочно техническим нокаутом, шесть — сабмишеном, и ещё шесть боёв закончились единогласным судейским решением. Три последних боя Нурмагомедова — решением судей.

7 февраля Нурмагомедов (20-0) проведёт защиту титула PFL против британца Дэвиса (17-5-1) на турнире в Дубае (ОАЭ). Это будет первая защита пояса для россиянина, который завоевал его в ноябре 2024 года.