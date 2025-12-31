Скидки
Мераб Двалишвили подвёл итоги 2025 года

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) Мераб Двалишвили подвёл итоги 2025 года.

«Размышляя о 2025 году — году, изменившем мою жизнь, полном возможностей и вызовов, — именно так я люблю жить. Безусловно, благословлён и благодарен всем, кто продолжает меня поддерживать — я побеждаю в этой удивительной жизни! С нетерпением жду 2026 года. Желаю всем моим друзьям, семье и поклонникам счастливого и здорового года впереди», — написал Мераб Двалишвили в социальных сетях.

Двалишвили к настоящему моменту принял участие в 26 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 21 победу, три из которых добыты нокаутом, и потерпел пять поражений.

