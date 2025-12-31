Белал Мухаммад назвал цели на 2026 год, среди которых три победы в UFC

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад назвал свои цели на 2026 год.
«Цели на 2026 год:
1. Выиграть бой.
2. Сразиться с актёром из «Чёрной пантеры».
3. Попасть на Супербоул («Медведи» в ожидании).
4. Найти потерянные файлы подкаста.
5. Выиграть бой.
6. Сразиться с Колби [Ковингтоном] в RAF Wrestling.
7. Стать участником семейной вражды.
8. Выиграть бой», — написал Мухаммад в социальной сети Х.
В своём последнем поединке американо-палестинский боец сражался на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар) с представителем Ирландии Ианом Гарри. Мухаммад уступил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.