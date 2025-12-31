Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Белал Мухаммад назвал цели на 2026 год, среди которых три победы в UFC

Белал Мухаммад назвал цели на 2026 год, среди которых три победы в UFC
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад назвал свои цели на 2026 год.

«Цели на 2026 год:
1. Выиграть бой.
2. Сразиться с актёром из «Чёрной пантеры».
3. Попасть на Супербоул («Медведи» в ожидании).
4. Найти потерянные файлы подкаста.
5. Выиграть бой.
6. Сразиться с Колби [Ковингтоном] в RAF Wrestling.
7. Стать участником семейной вражды.
8. Выиграть бой», — написал Мухаммад в социальной сети Х.

В своём последнем поединке американо-палестинский боец сражался на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар) с представителем Ирландии Ианом Гарри. Мухаммад уступил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

Материалы по теме
Мокаев намекнул, что хочет сразиться с Сехудо и Двалишвили в промоушене Халка Хогана
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android