Белал Мухаммад назвал цели на 2026 год, среди которых три победы в UFC

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад назвал свои цели на 2026 год.

«Цели на 2026 год:

1. Выиграть бой.

2. Сразиться с актёром из «Чёрной пантеры».

3. Попасть на Супербоул («Медведи» в ожидании).

4. Найти потерянные файлы подкаста.

5. Выиграть бой.

6. Сразиться с Колби [Ковингтоном] в RAF Wrestling.

7. Стать участником семейной вражды.

8. Выиграть бой», — написал Мухаммад в социальной сети Х.

В своём последнем поединке американо-палестинский боец сражался на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар) с представителем Ирландии Ианом Гарри. Мухаммад уступил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.