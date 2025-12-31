«Ни у кого не останется оправданий». Гарри — о возможной победе над Махачевым

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри высказался о возможном поединке с 34-летним действующим обладателем чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Когда я у него выиграю, это будет означать, что я одолел сильнейшего бойца планеты вне зависимости от веса (pound-for-pound) на сегодняшний день. Когда одержу победу над Исламом Махачевым и выиграю титул чемпиона мира, ни у кого на всей планете не останется никаких оправданий», — сказал Гарри в видеоролике в социальных сетях.

