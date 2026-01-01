Энтони Джошуа выписали из больницы после смертельного ДТП

Бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа выписали из элитной больницы в нигерийском Лагосе, куда он был госпитализирован после участия в ДТП со смертельным исходом.

«Энтони Джошуа был выписан из больницы поздно вечером (в среду), он был признан годным к выздоровлению дома, хотя и переполнен эмоциями из-за потери двух близких друзей», — приводит слова глав штатов Лагос и Огун Daily Mail.

Источник из окружения боксёра отметил, что Джошуа останется в Нигерии на несколько дней, продолжив восстановление дома.

Авария произошла 29 декабря на трассе Лагос—Ибадан. Внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, врезался в стоявший на дороге грузовик. В результате погибло два человека – тренеры Энтони.