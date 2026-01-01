Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«2025 год был урожайным». Ислам Махачев показал фото со своими поясами

«2025 год был урожайным». Ислам Махачев показал фото со своими поясами
Комментарии

Чемпион UFC в полусредней весовой категории (до 77,1 кг), 34-летний российский боец Ислам Махачев подвёл итоги прошедшего года, опубликовав фотографии со своими чемпионскими поясами.

«2025 год был урожайным», — подписал снимок Махачев.

Фото: из личного архива Ислама Махачева

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на своём счету Ислам имеет 28 побед и одно поражение. В своём последнем поединке, проходившем на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США), Махачев встречался с австралийцем Джеком Делла Маддаленой и победил его единогласным решением судей. За счёт этой победы Махачев стал чемпионом промоушена в полусреднем весе и 11-м двойным чемпионом UFC в истории лиги.

Материалы по теме
12 боёв, которые мы хотим увидеть в 2026 году
12 боёв, которые мы хотим увидеть в 2026 году
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android