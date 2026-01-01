«2025 год был урожайным». Ислам Махачев показал фото со своими поясами

Чемпион UFC в полусредней весовой категории (до 77,1 кг), 34-летний российский боец Ислам Махачев подвёл итоги прошедшего года, опубликовав фотографии со своими чемпионскими поясами.

«2025 год был урожайным», — подписал снимок Махачев.

Фото: из личного архива Ислама Махачева

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на своём счету Ислам имеет 28 побед и одно поражение. В своём последнем поединке, проходившем на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США), Махачев встречался с австралийцем Джеком Делла Маддаленой и победил его единогласным решением судей. За счёт этой победы Махачев стал чемпионом промоушена в полусреднем весе и 11-м двойным чемпионом UFC в истории лиги.