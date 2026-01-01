Скидки
«С Новым годом всех!» Конор Макгрегор опубликовал эпатажное фото в честь праздника

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал эпатажное фото в честь наступления 2026 года.

«2026. С Новым годом всех!» — подписал фото Макгрегор.

Фото: из личного архива Конора Макгрегора

В настоящий момент Конору 37 лет. Бойцом UFC он стал в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец к настоящему моменту провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Конор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 летом 2021 года проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Видео: победы россиян в UFC в 2025 году.

