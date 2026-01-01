Алекс Перейра подтвердил роман с Трейси Кортес, опубликовав милое совместное фото
Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильский боец смешанных единоборств Алекс Перейра и восьмой номер рейтинга UFC в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг) американка Трейси Кортес официально подтвердили, что состоят в романтических отношениях.
Перейра и Кортес вместе отпраздновали Новый год, опубликовав соответствующие фотографии на своих страницах в социальной сети.
Фото: из личного архива бойцов
Алексу 38 лет. В своём профессиональном рекорде Поатан имеет 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Рекорд 32-летней Кортес насчитывает 12 побед и три поражения.
Видео: топовые бойцы ММА.
