Бокс/ММА

«2026-й должен быть моим годом, когда я заберу пояс». Царукян подвёл итоги прошедшего года

«2026-й должен быть моим годом, когда я заберу пояс». Царукян подвёл итоги прошедшего года
Российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян опубликовал в социальных сетях видео, в котором подводит итоги ушедшего года.

«Хочу подвести итоги этого года. Довольно хороший год выдался, начало года было тяжёлое. В январе я травмировался и не смог подраться, потом реабилитировался, был на замене, сделал три—четыре схватки, выиграл у Хукера и вчера поборолся с Шарой. Жалко, что правила были only submission (только сабмишен. — Прим. «Чемпионата»), но что есть, то есть. Довольно неплохой год, но 2026-й должен быть моим годом, когда заберу пояс», — сказал Арман Царукян в видео.

