Майкл Моралес станцевал в женском платье на Новый год
26-летний непобеждённый боец UFC Майкл Моралес поучаствовал в 100-летней новогодней традиции своей родины. Эквадорский боец ежегодно 31 декабря вместе со многими соотечественниками принимает участие в традиции «Вдов Старого года». Это часть масштабного празднования Старого года, корни которого уходят более чем на 100 лет назад.

Мужчины наряжаются в образы экстравагантных вдов «умирающего» старого года, надевая чёрные или яркие платья, парики, нанося густой макияж и туфли на высоких каблуках. Они выходят на улицы, танцуют, пародийно рыдают, флиртуют с водителями и даже перекрывают движение, собирая деньги на «похороны» своего «усопшего супруга». В полночь традиция завершается сжиганием чучел, символизирующих избавление от неудач прошлого года.

По словам самого Моралеса, которые передаёт MMA Mania, в прошлом году за час участия в празднике он собрал около $ 300. Боец обычно проводит в образе не больше одного-двух часов.

