Даниэль Кормье заявил, где бы мог доминировать, будь он сейчас в своей лучшей форме

Комментарии

46-летний член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье заявил, где бы мог доминировать, будь он в своей лучшей форме.

«Если бы я сейчас был в расцвете сил в полутяжелом весе, не было бы никаких борцов. Просто бы всех разгромил. В полутяжелом весе нет борцов. Наверное, дрался бы с Перейрой, потому что он самая большая звезда, а чемпиону хочется заработать как можно больше денег. Когда я дрался, в пятёрку лучших входили я, Джонс, Райан Бейдер, Фил Дэвис, Рашад Эванс — было так много борцов», — приводит слова Кормье аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

