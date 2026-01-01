Скидки
Бокс/ММА

Александр Усик раскрыл, сколько ещё поединков планирует провести

Александр Усик раскрыл, сколько ещё поединков планирует провести
Комментарии

38-летний непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинец Александр Усик сообщил, что намерен завершить профессиональную карьеру. Но не сразу.

«Я хочу этот бой [c Деонтеем Уайлдером]. Думаю, Деонтей тоже. Ещё два—три поединка», — приводит слова Усика издание The Ring.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Ранее Усик заявил о желании подраться с Уайлдером в 2026 году.

