Шара Буллет намерен вернуть себе право на реванш с Майклом Пейджем

Шара Буллет намерен вернуть себе право на реванш с Майклом Пейджем
Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, заявил о своём чётком плане, цель которого — заработать повторный бой с Майклом Пейджем.

«Мой план — вернуться, избить кого-нибудь, вероятно, кого-то за пределами топ-15, затем победить бойца из топ-15, и следующая цель — реванш с Майклом Пейджем. Это обязательно. Хочу доказать фанатам, что в первый раз мне просто не удалось показать, на что способен. Я не показал ничего только потому, что не мог этого сделать из-за проблем со здоровьем. Это было вне моего контроля», — приводит слова Магомедова издание MMA Junkie.

В феврале 2025 года на UFC Fight Night 250 Пейдж одержал победу единогласным решением судей над тогда ещё непобеждённым Магомедовым. После боя россиянин опубликовал заявление, в котором утверждал, что он испытывает множество проблем со здоровьем, которые повлияли на его выступление.

