Джейк Пол исключён из рейтинга WBA в первом тяжёлом весе после нокаута от Джошуа

Боксёр и интернет-знаменитость Джейк Пол исключён из официального рейтинга Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) после поражения нокаутом от Энтони Джошуа в декабре. Об этом сообщает издание BoxingScene.

Решение было отражено в обновлении рейтингов, опубликованном 1 января. Пол, чей профессиональный рекорд теперь составляет 12-2, впервые попал в топ-15 WBA в июне 2025 года, заняв 14-ю строчку после победы над Хулио Сезаром Чавесом-младшим. В ноябре он опустился на 15-е место.

Включение Пола в рейтинг ранее вызывало споры в боксёрском сообществе. Многие эксперты критиковали это решение, утверждая, что уровень его соперников не соответствует статусу претендента и что санкционирующий орган пытается монетизировать его популярность, облегчая путь к титульному бою.

«Всё это сейчас не имеет значения. Пол теперь не имеет рейтинга», — отмечает издание, добавляя, что это вряд ли сильно обеспокоит 28-летнего спортсмена, чьи бои строятся в первую очередь на создании масштабных шоу, а не на традиционном пути восхождения по рейтингам.

По состоянию на январь 2026 года единым чемпионом WBA и WBO в первом тяжёлом весе является Хильберто «Сурдо» Рамирес. Первая строчка в рейтинге WBA вакантна, а на освободившееся 15-е место поднялся хорват Эдин Пухало (27-3, 26 КО).