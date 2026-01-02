Мёрфи: Волкановски уйдёт на пенсию, а я так и не получу шанс с ним сразиться

Непревзойдённый претендент в полулёгком весе UFC Лерон Мёрфи выразил разочарование тем, что, вероятно, так и не получит возможность сразиться с легендой дивизиона Александром Волкановски.

Мёрфи (17-0-1), идущий на серии из девяти побед подряд в UFC, рассчитывал на титульный бой с чемпионом Волкановски в декабре. Однако промоушен предпочёл организовать для австралийца реванш с бразильцем Диего Лопесом на UFC 325 31 января.

«Теперь у меня не будет шанса подраться с Волкановски. Я знаю, что он уйдёт на пенсию после этого боя. Это легенда. Возможность проверить свои навыки против легенды, иметь его имя в своём послужном списке — это очень важно. Это то, чего я теперь никогда не смогу добиться. Не потому что не заслужил, а из-за очевидного фаворитизма», — приводит слова Мёрфи издание MMA Junkie.