Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мёрфи: Волкановски уйдёт на пенсию, а я так и не получу шанс с ним сразиться

Мёрфи: Волкановски уйдёт на пенсию, а я так и не получу шанс с ним сразиться
Комментарии

Непревзойдённый претендент в полулёгком весе UFC Лерон Мёрфи выразил разочарование тем, что, вероятно, так и не получит возможность сразиться с легендой дивизиона Александром Волкановски.

Мёрфи (17-0-1), идущий на серии из девяти побед подряд в UFC, рассчитывал на титульный бой с чемпионом Волкановски в декабре. Однако промоушен предпочёл организовать для австралийца реванш с бразильцем Диего Лопесом на UFC 325 31 января.

«Теперь у меня не будет шанса подраться с Волкановски. Я знаю, что он уйдёт на пенсию после этого боя. Это легенда. Возможность проверить свои навыки против легенды, иметь его имя в своём послужном списке — это очень важно. Это то, чего я теперь никогда не смогу добиться. Не потому что не заслужил, а из-за очевидного фаворитизма», — приводит слова Мёрфи издание MMA Junkie.

Материалы по теме
Деметриус Джонсон усомнился в честности претендентства Диего Лопеса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android